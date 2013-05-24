الموهبة وحدها لا تكفى.. الرياضة العامل الثانى لصناعة النجوم

الرياضة واحدة من ضروريات الحياة التى لا غنى عنها مثل الطعام والشراب، ولهذا يجب أن تمارس بشكل دائم دون التمييز بين طبقة عن غيرها، يقول دكتور محمد الدفراوى أخصائى اللياقة البدنية والتأهيل، إن الرياضة لا تقتصر على الأغنياء فقط أو من لديهم القدرة على الاشتراك بنوادى أو مراكز التدريب، لكن يمكن للشخص البسيط أن يمارس بعض التدريبات اليومية التى تجعل من جسمك مثالا للياقة البدنية.

أوضح الدفراوى أن هناك العديد من المشاهير ورجال الأعمال التى تلجأ إليه، ليساعدهم على الوصل إلى الجسم المثالى وعلى رأسهم نجوم التليفزيون والسينما مثل "أنوشكا، يسرا، أحمد حلمى، منى زكى، هشام عباس، هشام سليم، محمد رفاعى.. وغيرهم" ويحتاجون إلى عملية تأهيل جسدى قبل القيام بتجسيد بعض الأدوار الفنية.

ويرى أن الرياضة وعملية التأهيل البدنى التى يقوم بها لأى نجم، هى السر الخفى وراء صناعته، لأن أهم ما يؤهله إلى صعود سلم الشهرة هو الظهور بشكل جذاب أمام الكاميرا، ثم تأتى بعد ذلك قدراته وموهبته الفنية.

أوضح الدفراوى أن أهم الأساسيات التى يجب الحرص عليها أثناء عملية التأهيل هى "السن، التاريخ الرياضى للشخص، النوع (رجل أم أثنى)، بالإضافة إلى تحديد إذا كان هذا الشخص لديه إصابة أو زيادة مفرطة فى الوزن، مع تحديد المدة الزمنية التى يحتاج أن تنتهى فيها فترة الكورس.