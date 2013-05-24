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اليوم وقفة بقرية أبو خليفة بالإسماعيلية ضد قطع الكهرباء

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اليوم وقفة بقرية أبو خليفة بالإسماعيلية ضد قطع الكهرباء اليوم وقفة بقرية أبو خليفة بالإسماعيلية ضد قطع الكهرباء

ينظم عدد من النشطاء والقوى السياسية والأهالى، وقفة اليوم عقب صلاة الجمعة بقرية "أبو خليفة"، التابعة لمركز القنطرة غرب اعتراضا على سياسة الحالية، وارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائى باستمرار فى نطاق المحافظة.

وفى نفس السياق تواصل حملة تمرد بالإسماعيلية نشاطها، فى جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقد وصل عدد الموقعين على الاستمارات فى نطاق المحافظة وقراها حتى أمس الخميس، 48 ألف توقيع، ويواصل نشطاء الحملة اليوم جمع التوقيعات عقب صلاة الجمعة فى أكثر من مكان بالمحافظة وخاصة القرى.

بينما لم يتم الإعلان عن حدوث فعاليات أو وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة بميدان الممر أو فى أى ميدان بالإسماعيلية.

وكان عدد من شباب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحركة تمرد وكفاية وبلدنا حقنا، قد نظموا مساء أمس سلاسل بشرية بميدان الممر تحت عنوان "جوعتونا" و"مش دافعين"، اعتراضا على الأسعار وانقطاع الكهرباء، والمطالبة بجدول لإعلان الأماكن، التى يتم قطع الكهرباء بها واستمرت السلاسل لعدة ساعات.

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مصر 365

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