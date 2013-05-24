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أهالى ربة منزل مختطفة بقنا يواصلون قطع طريق مصر أسوان السريع

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أهالى ربة منزل مختطفة بقنا يواصلون قطع طريق مصر أسوان السريع أهالى ربة منزل مختطفة بقنا يواصلون قطع طريق مصر أسوان السريع

رفض العشرات من أهالى وأقارب سيدة تم اختطافها من إحدى القرى التابعة لمركز "أبو تشت"، شمال محافظة قنا، وساطات أمنية لإعادة فتح طريق أسوان الزراعى، إلا عقب استعادة السيدة المختطفة.

كان عدد من أهالى قرية الأميرية التابعة لمركز "أبو تشت" قد قاموا فى ساعة متأخرة من مساء الخميس، بقطع الطريق السريع الرئيسى "مصر- أسوان" أمام مدخل القرية، احتجاجًا على اختطاف ربة منزل فى ظروف غامضة.

كان اللواء صلاح مزيد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بقيام العشرات من أهالى قرية الأميرية، التابعة لمركز "أبو تشت" بقطع الطريق السريع "مصر- أسوان"، احتجاجًا على اختطاف ربة منزل من أبناء القرية، وقيام زوجها بتحرير محضر بالواقعة حمل رقم (2359) إدارى قسم شرطة "أبو تشت".

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