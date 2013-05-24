وقفة لشرطة أمن الموانئ بميناء سفاجا بعد التعدى على ضابط

نظم منذ قليل العشرات من أفراد وضباط شرطة أدارة أمن الموانئ بميناء سفاجا البحرى وقفة احتجاجية داخل الميناء بعد أن تعدى أحد حاملى الأمتعة على ضابط مباحث بأمن الموانئ داخل الميناء.

وأكدت مصادر داخل الميناء، أن أحد حاملى الأمتعة نشبت بينه وبين أحد الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى مشادات على أجر الحمولة، وعند تدخل النقيب على ندا ضابط مباحث بإدارة أمن الموانئ، لفض المشاجرة ومعرفة سببها قام حامل الأمتعة بالتعدى علية، وقام بجمع زملائه حاملى الأمتعة، لعمل فوضى داخل الميناء وتهريبه خارج الميناء، على إثر ذلك نظم العشرات من ضباط وأفراد الأمن وقفتهم.

ومن جانبه أكد أمين شرطة رائد سعد المنسق العام لائتلاف أفراد شرطة أمن الموانئ بميناء سفاجا البحرى، أن وقائع التعدى على ضباط الشرطة من قبل حاملى الأمتعة بميناء سفاجا أصبحت متكررة جداً، فمنذ ما يقرب من شهرين قام أحد حاملى الأمتعة بالتعدى على رئيس غرفة العمليات بميناء سفاجا وإصابته.