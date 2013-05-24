محافظ الدقهلية: نقص الإمدادات من الوقود والغاز وراء إنقطاع التيار الكهربائي

قال اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية على أن الأسباب الحقيقية لانقطاع التيار الكهربائي هي نقص الإمدادات من الوقود والغاز التي تغذي محطات انتاج الكهرباء ، وأن أجهزة الدولة الرسمية لاتدخر جهداً في سبيل تخفيف المعاناه عن المواطنين جاء ذلك فى الأجتماع الذى عقدة المعداوى بديوان عام المحافظة لمناقشة أسباب انقطاع التيار الكهربائي بحضورالسادة رؤساء الوحدات المحلية للمنطقة المركزية ومديري المديريات ورؤساء إدارات شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء .

وأضاف المعداوى ، إنه عند اعتماد خطة تخفيف الأحمال يراعى ألا تزيد مدة فصل التيار الكهربائي عن ساعة واحدة بالمدن وساعة ونصف بالقرى وإصدار كتاب دوري من المحافظة بضرورة إخطار المسئولين بشركة توزيع الكهرباء بتعديل خطة تخفيف الأحمال في حالة وجود طارئ في موقع ما يستدعي عدم قطع التيار الكهربائي عنه ، وأن خطة تخفيف الأحمال لا تتضمن فصل التيار الكهربائي عن المطاحن وهناك فترة استقرار في الشبكة لا يتم خلالها فصل التيار الكهربائي عن أي منطقة يمكن للمخابز العمل خلالها باطمئنان وهي من الساعة الواحدة بعد منصف الليل وحتى الثامنة صباحاً والتنبيه على جميع المستشفيات بدائرة المحافظة بمراجعة ماكينات الطوارئ والتوصيلات الداخلية وإجراء الصيانة اللازمة لها وعمل تجارب للتشغيل للتأكد من جاهزيتها ، ووجه أيضاً بعدم فصل التيار الكهربائي نهائياً عن مواقع المدارس التي بها كنترول ، وقيام مديرية الأوقاف بالدقهلية بالتنبيه على أئمة المساجد بالترشيد في استهلاك الكهرباء وتشغيل أجهزة التكييف قبل موعد الصلاة بفترة وجيزة وإغلاقها فور إنتهاء الصلوات .

كما طالب المعداوى خلال الاجتماع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية أصحاب العمارات والأبراج بضرورة تركيب وحدة طوارئ كهربائية للمصاعد ، وتوعية المواطنين بالعمل على تخزين المياه تحسباً لإنقطاع التيار الكهربائي وحدوث عجز في المياه الواصلة للمنازل ،وتخصيص مسئول لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكل وحدة محلية ومصلحة حكومية.