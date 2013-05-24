مقتل 4 إسلاميين إثر أعمال عنف في إقليم داغستان الروسي

كتب : أمير وجدي الجمعة 24-05-2013 00:32

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إن الشرطة قتلت مسلحين إسلاميين مشتبها بهما أمس، بعد أن ألقى أحدهما قنبلة يدوية على مجموعة من الضباط، وأن اثنين آخرين قتلا في تبادل لإطلاق النار في شمال القوقاز المضطرب.

وقع الحادثان في إقليم داغستان الذي أصبح مركزا للعنف الذي يشنه مسلحون يسعون لإقامة دولة إسلامية في شمال القوقاز القريبة من منطقة تعتزم روسيا إقامة الأولمبياد الشتوي المقبل عليها.

وقالت وكالات أنباء إن ثلاثة ضباط نقلوا لمستشفى في مدينة خاسافيورت بعد أن فتح الرجلان النار وألقيا قنبلة يدوية ولاذا بالفرار فور اقتراب الشرطة منهما خلال حملة تفتيش للاطلاع على أوراق الهوية، واختبأ الاثنان فيما بعد في مدرسة محلية.

ونقلت انترفاكس عن محقق محلي لم تذكر اسمه قوله "قتل الرجلان أثناء مقاومتها للشرطة".

وقالت وكالة الإعلام الروسي إن مديرا بالمدرسة توفي جراء إصابته بأزمة قلبية فور اكتشافه وجود المسلحين.

وفي منطقة جوبدين على بعد أكثر من مئة كيلومتر أسفر تبادل لاطلاق النار عن مقتل مشتبه به واحد وضابط شرطة.

يذكر أن سيارتين ملغومتين انفجرتا في ماخاتشكالا عاصمة منطقة داغستان الروسية، مؤخرا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 20 آخرين، ووقع الانفجاران في تتابع سريع خارج مبنى قضائي في سياق حالة الصراع المتبادل بين الإسلاميين في الإقليم وقوات الأمن الروسية.