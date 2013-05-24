أخبار عاجلة

طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن ضبط لحوم فاسدة داخل المطاعم والمحلات -
توزيع مساعدات لـ 200 أسرة في حملة "قلوب رحيمة" بقنا .. صور -
صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

مقتل 4 إسلاميين إثر أعمال عنف في إقليم داغستان الروسي

Google+ Print
مقتل 4 إسلاميين إثر أعمال عنف في إقليم داغستان الروسي مقتل 4 إسلاميين إثر أعمال عنف في إقليم داغستان الروسي

كتب : أمير وجدي الجمعة 24-05-2013 00:32

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إن الشرطة قتلت مسلحين إسلاميين مشتبها بهما أمس، بعد أن ألقى أحدهما قنبلة يدوية على مجموعة من الضباط، وأن اثنين آخرين قتلا في تبادل لإطلاق النار في شمال القوقاز المضطرب.

وقع الحادثان في إقليم داغستان الذي أصبح مركزا للعنف الذي يشنه مسلحون يسعون لإقامة دولة إسلامية في شمال القوقاز القريبة من منطقة تعتزم روسيا إقامة الأولمبياد الشتوي المقبل عليها.

وقالت وكالات أنباء إن ثلاثة ضباط نقلوا لمستشفى في مدينة خاسافيورت بعد أن فتح الرجلان النار وألقيا قنبلة يدوية ولاذا بالفرار فور اقتراب الشرطة منهما خلال حملة تفتيش للاطلاع على أوراق الهوية، واختبأ الاثنان فيما بعد في مدرسة محلية.

ونقلت انترفاكس عن محقق محلي لم تذكر اسمه قوله "قتل الرجلان أثناء مقاومتها للشرطة".

وقالت وكالة الإعلام الروسي إن مديرا بالمدرسة توفي جراء إصابته بأزمة قلبية فور اكتشافه وجود المسلحين.

وفي منطقة جوبدين على بعد أكثر من مئة كيلومتر أسفر تبادل لاطلاق النار عن مقتل مشتبه به واحد وضابط شرطة.

يذكر أن سيارتين ملغومتين انفجرتا في ماخاتشكالا عاصمة منطقة داغستان الروسية، مؤخرا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 20 آخرين، ووقع الانفجاران في تتابع سريع خارج مبنى قضائي في سياق حالة الصراع المتبادل بين الإسلاميين في الإقليم وقوات الأمن الروسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة