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أهالى قرية بالمنيا يشعلون النار فى "إطارات الكاوتش" لقطع الكهرباء

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أهالى قرية بالمنيا يشعلون النار فى "إطارات الكاوتش" لقطع الكهرباء أهالى قرية بالمنيا يشعلون النار فى "إطارات الكاوتش" لقطع الكهرباء

نظم أهالى قرية زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا، وقفة احتجاجية على الطريق الفرعى بالقرية، وقاموا بقطع الطريق بالأحجار وإشعال النار فى الكاوتش احتجاجا على الانقطاع المتكرر للكهرباء.

تجمع أهالى القرية على الطريق الفرعى ومنعوا السيارات من المرور وأغلقوا الطريق بالأحجار وإطارات السيارات التى أشعلوا فيها النار للتأكيد على تضررهم من انقطاع التيار الكهربائى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان تجمهر الأهالى وتم إقناعهم بفض الاحتجاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

ومن ناحية أخرى أعرب أولياء أمور الطلاب التى تؤدى الامتحانات هذه الأيام عن تضررهم بشكل مباشر من انقطاع الكهرباء مطالبين بمحاكمة عن الإضرار النفسية والمعنوية للأسر المصرية.

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مصر 365

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