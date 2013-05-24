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منظمة الصحة العالمية تشيد بتعاون السعودية بشأن فيروس كورونا

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منظمة الصحة العالمية تشيد بتعاون السعودية بشأن فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية تشيد بتعاون السعودية بشأن فيروس كورونا

أشادت مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان، بتعاون المملكة العربية مع المنظمة بشأن فيروس كورونا، معربة عن شكرها لجهود السعودية فى هذا الجانب.

ونقل بيان نشر فى الرياض قول دكتورة مارغريت أمام الجمعية العامة للصحة العالمية المنعقدة فى جنيف أمس: "إن المملكة العربية السعودية بذلت جهودًا كبيرة وأنا ممتنة لهذا التعاون والجهد والجدية التى تعاملت بها مع الفيروس الجديد".

وأضافت: "إن أى مرض جديد يكون ملىء بالغموض، ومنظمة الصحة العالمية ليست لديها إجابات على كل الأسئلة بشأن هذا الفيروس".

من جانبها أوضح مدير إقليم شرق المتوسط فى منظمة الصحة العالمية الدكتور علاء علوان، أن "هناك تعاوناً وثيقاً بين منظمة الصحة العالمية وحكومة السعودية ممثلة فى وزارة الصحة، وهذا التعاون سيستمر، مشيراً إلى أن منظمة الصحة ستشكل فى أقرب وقت فريق عمل مشتركاً من الخبراء مع المملكة العربية السعودية لتقييم الوضع الحالى، واستعراض الإجراءات المتخذة للسيطرة على الفيروس ومكافحته".

وقال إنه "حتى الآن ما زال هناك أشياء كثيرة لا نعرفها عن الفيروس ونواصل البحوث والتعاون والفحوصات والخبرات للإجابة على هذه الأسئلة لنعرف كيفية انتقال المرض ومدى انتشار الإصابات ليس فحسب فى المملكة ولكن فى المنطقة وكل العالم".

كانت المملكة العربية السعودية قد قدمت عرضًا بتجربتها وخبرتها مع الفيروس أمام جمعية الصحة العالمية قدمه وكيل وزارة الصحة الدكتور زياد ميمش.

من ناحية أخرى، قال نائب مدير عام الصحة العالمية دكتور فو كودا إن السعودية تأخذ هذه المسئولية على محمل الجد ولديها خطة وستستمر فى عملية الرصد، داعيًا الدول الأعضاء فى المنظمة إلى القيام بنفس الشىء لجمع المزيد من العينات وإشراك المختبرات المتعاونة مع المنظمة وخبراء الفيروسات للتمكن من إمداد العاملين فى المجال الطبى بالمزيد من المعلومات عن هذا الفيروس.

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مصر 365

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