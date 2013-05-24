أخبار عاجلة

طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن ضبط لحوم فاسدة داخل المطاعم والمحلات -
توزيع مساعدات لـ 200 أسرة في حملة "قلوب رحيمة" بقنا .. صور -
صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الغرفة التجارية بالسويس تناقش أزمة أصحاب المخابز مع وزير التموين

Google+ Print
الغرفة التجارية بالسويس تناقش أزمة أصحاب المخابز مع وزير التموين الغرفة التجارية بالسويس تناقش أزمة أصحاب المخابز مع وزير التموين

نظمت الغرفة التجارية بالسويس حوارا مجتمعيا مساء أمس، بمقر الغرفة حول أزمة أصحاب المخابز، وبحضور باسم عودة، وزير ، حول العقود الجديدة، وذلك بحضور شعبة المخابز بالغرفة وعدد كبير من القيادات الشعبية وممثلى أحزاب الوفد والتجمع وغد الثورة وآخرين وعدد من المحامين وشباب من الحركات المجتمعية.

تحدث فى بداية اللقاء عدد من مسئولى الغرفة وأمين الشاطر، وكيل شعبة المخابز بالغرفة، موضحا أن أصحاب المخابز لا يعترضون على التوقيع على العقود الجديدة إلا بعد الاتفاق عليها.

وقال ناصر عبد الصادق، المستشار القانونى للغرفة، إن العقد الجديد للمخابز بين 3 أطراف "المطاحن والوزارة وصاحب المخبز" وتم وضع بنوده دون عمل أى حوار حول هذه البنود، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يوقع صاحب المخبز على عقد لم يتفق عليه، كما أن العقد خلا تماما من الجهة التى تستلم الخبز من صاحب المخبز، فضلا عن أنه لا يوجد فى العقد من هى الجهة التى ستسلم لصاحب المخبز مستحقاته فور تسليمه الخبز.

وأشار إلى أنه يوجد بالعقد بند يتيح للوزارة إلغاء العقد وسحب الترخيص للمخبز فى حال وجود إى شكوى ضد صاحب المخبز، مؤكدا أنه أمر غير عادل، موضحا أنه من غير المقبول أن تُوقع على صاحب المخبز مخالفة كيدية كمثال ويتم بعدها غلق مصدر رزقه الوحيد.

كما تحدث عدد كبير من الحضور وأصحاب المخابز عن الأزمة الموجودة حاليا والمطالبات بتوفير دقيق جيد قبل الحديث عن أى أمور إدارية.

وأكد أصحاب المخابز فى نهاية اللقاء أنهم لن يوقعوا على أى عقود جديدة غير موافقين على بنودها حتي تكون بشكل عادل للطرفين "الوزارة وأصحاب المخابز".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات