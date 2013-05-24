5 أسباب تشجع إنبي للفوز على الأهلي

يلتقي الأهلي مع إنبي مساء الجمعة في الجولة 14 من الدوري الممتاز في مباراة تعني الكثير للنادي البترولي فقط.

الأهلي ضمن التأهل إلى الدورة النهائية للدوري الممتاز ويحتاج فقط إلى تأمين صدارته للمجموعة الأولى.

ويعاني الأهلي من غيابات كبيرة في خط دفاعه بسبب الإصابات التي ضربت محمد نجيب ورامي ربيعة وشريف عبد الفضيل وأحمد صديق.

بينما إنبي أمامه 5 دوافع يواجهها أمام الأهلي من أجل الخروج بنجاح من مواجهة المارد الأحمر.

1- إنبي يحتاج للثلاث نقاط من أجل وضع قدما في الدورة النهائية بالابتعاد عن منافسه سموحة بست نقاط قبل جولتين من النهاية.

2- إنبي يحتاج لدفعة معنوية بعد الخسارة أمام سان جورج الإثيوبي 2-0 في ذهاب دور الـ16 للكونفدرالية الإفريقية.

3- إنبي يريد الانتقام من الأهلي الذي تغلب عليه مرتين هذا الموسم الأولى في كأس السوبر والثانية في الدور الأول للدوري والمرتين بنتيجة 2-1.

4- طارق العشري المدير الفني لإنبي يريد إثبات كفاءته أمام الفريق الأحمر بعدما تردد اسمه بقوة لخلافة حسام البدري عقب نهاية الموسم الجاري في حال عدم استمرار محمد يوسف.

5- المباراة تأتي في اليوم التالي لذكرى مرور عشر سنوات على أشهر فوز لإنبي على الأهلي عام 2003 التي أضاعت الدوري على الفريق الأحمر وأهدته لمنافسه الزمالك بهدف سيد عبد النعيم.