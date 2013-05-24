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أهالى "دنديل" ببنى سويف يشعلون إطارات السيارات بسبب انقطاع الكهرباء

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أهالى "دنديل" ببنى سويف يشعلون إطارات السيارات بسبب انقطاع الكهرباء أهالى "دنديل" ببنى سويف يشعلون إطارات السيارات بسبب انقطاع الكهرباء

قطع المئات من أهالى مجلس قروى دنديل التابع لمركز ناصر ببنى سويف الطريق الزراعى بنى سويف - الفيوم مساء اليوم، وتوقفت حركة سير السيارات القادمة من وإلى بنى سويف، وأشعل الأهالى إطارات السيارات على الطريق لمنع السيارات من المرور، بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى فى عدد من قرى مجلس قروى دنديل.

وتسبب قطع الطريق إلى حدوث شلل مرورى بين المحافظتين، خاصة وأنه الطريق الوحيد الذى يربط بين بنى سويف والفيوم لعدم افتتاح الطريق البديل الجديد.

وأعرب أهالى القرية عن غضبهم واستيائهم، مما وصفوه بمسلسل فصل التيار الكهربائى عن المجلس القروى ومحاباة المدن بحجة تخفيف الأحمال، بالإضافة إلى عدم مراعاة حرارة الطقس، حيث تتوقف مراوح التهوية وتنقطع المياه لاعتماد المنازل على تشغيل المواتير.

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مصر 365