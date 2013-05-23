أبو العينين: الصين تصنع آثارًا فرعونية بـ"المليارات" وتبيعها بدون استفادة مصر

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس المجلس المصرى الأوروبى، أن العالم يقدر كثيرًا الحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الفنادق فى أمريكا تُبنى على صورة الأهرامات، كما تقوم الصين بصنع نماذج للآثار المصرية، وتقوم ببيعها للعالم دون أن تحصل مصر على حقوقها بصفتها صاحبة الملكية الفكرية لهذه الآثار.

وطالب أبو العينين، بأهمية أن يتضمن القانون المصرى حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية، بما سيوفر لمصر مليارات من عائد ما يصنع من نسخ للآثار المصرية فى العالم، مؤكدًا أن تاريخ مصر ثروة كبيرة يتعين الاستفادة منها خاصة أن العالم يقدر ويعرف قيمة الحضارة المصرية.