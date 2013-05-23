حادث انفجار وحريق صغير فى البرلمان المغربى يثير ذعرا دون خسائر

سمع مساء الخميس دوى انفجار صغير بسبب أشغال صيانة داخل البرلمان المغربى، شب بعده حريق صغير انبعث معه دخان تسبب فى حالة ذعر بين المارة وسط العاصمة الرباط لكن دون خسائر، على ما أفادت مصادر متطابقة لفرانس برس.

وأفاد موظفان من داخل البرلمان المغربى أن دوى الانفجار الذى حصل فى حدود الخامسة مساء بالتوقيت المحلى (16,00 تغ) "ناجم عن انفجار أحد المبردات فوق سطح البرلمان بسبب أشغال التزفيت التى تعرفها البناية".

> وأضاف المصدر نفسه أن "الغاز المساعد فى تشغيل المبرد اشتعل وأصدر الدخان، بعدما سقط نتيجة أشغال التزفيت التى تقوم بها إحدى الشركات الخاصة، لكن وحدة الإطفاء داخل البناية أخمدت النار فى حينها".

وأكد المصدر أن "الحريق لم يخلف أية خسائر فى الأرواح"، وأن "الشرطة حلت فى البناية لمعرفة تفاصيل ما جرى".

فى المقابل أفاد شهود عيان فرانس برس برؤيتهم ل"عمود دخان ضخم يصعد من وراء قبة البرلمان بعد سماع دوى الانفجار".

وخلف الانفجار ذعرا وسط المارة، وتجمهرا للناس قبالة البرلمان، تزامن مع مطاردة قوات الأمن للمعطلين المحتجين بشكل يومى أمام هذه البناية، بحسب مراسل فرانس برس.

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