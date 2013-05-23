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تقرير تخيلي – 11 نجما عظيما لم ولن يلعبوا كأس عالم

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تقرير تخيلي – 11 نجما عظيما لم ولن يلعبوا كأس عالم تقرير تخيلي – 11 نجما عظيما لم ولن يلعبوا كأس عالم

عظماء بقيمة دي ستيفانو، جورج بيست، ريان جيجز ومحمود الخطيب.. يقودون تقريرا تخيليا يضم أبرز نجوم كرة القدم في التايخ الذين لم ولن يلعبوا كأس عالم.

هناك أسماء أخرى لازال لديها بعض الأمل لخوض كأس العالم، منها المصري محمد أبو تريكة.

لكن بالنسبة لمن اعتزلوا أو أصبح من العسير عليهم خوض كأس العالم، فهذا تقرير يجمع أبرزهم.

الأكثر إثارة بين النجوم الـ11، هو دي ستيفانو أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، والذي عرف الشهرة مع ريال مدريد.

دي ستيفانو لديه جنسية إسبانية، أرجنتينية، وكولومبية .. لهذا كان غريبا أن يكون بمثل إمكاناته ولم يلعب في كأس العالم قط.

فحين كان دي ستيفانو أرجنتينيا، اعتذرت بلاده عن خوض المونديال.. ثم أصبح كولومبيا، فلم تتأهل بلاده الجديدة إلى كأس العالم.

أصبح إسبانيا، وقاد منتخب بلاده الثالثة إلى كأس العالم.. ثم أصيب قبل انطلاق المونديال في واقعة تجعله قابلا لأن يدخل أيضا في فريق أكبر 11 نحس في تاريخ كرة القدم!

شاهدوا تشكيل أبرز الـ11 نجما الذين لم يلعبوا في كأس العالم، وشاركنا الرأي بباقي الأسماء التي تستحق التواجد بينها.

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فيديو اليوم السابع