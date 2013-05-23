مورينيو يفاوض كوينتراو لخلافة أشلي كول

يرغب جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد أن يرحل إلى تشيلسي في الصيف، ومعه لاعب من الميرنجي.. وهو فابيو كوينتراو.

مورينيو ضم كوينتراو من بنفيكا مقابل المدافع إيزكويل لافيتزي ومبلغ مالي في صفقة قدرت إجمالا بـ30 مليون يورو.

كوينتراو من وجهة نظر إدارة ريال مدريد لم يقنع أو يقدم ما يوازي ثمنه، ولهذا يرغب النادي في بيعه بحسب صحيفة ماركا.

ويؤمن مورينيو بقدرات كوينتراو.. كذلك يحتاج إلى ظهير أيسر في تشيلسي حين يعود الاستثنائي إلى بيته الأزرق.

لهذا يرغب مورينيو في ضم اللاعب، وبحسب التقرير عرض نيابة عن تشيلسي 18 مليون يورو مقابل خدمات كوينتراو.

تشيلسي يقود جبهته اليسرى أشلي كول، والذي يدرس الرحيل عن النادي الأزرق صيفا لخوض تجربة جديدة، غالبا في فرنسا مع باريس سان جيرمان أو موناكو بحسب التقرير.