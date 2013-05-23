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محمود سعد: مرسي مرر قانون الضرائب الجديد على طريقة "بص العصفورة"

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محمود سعد: مرسي مرر قانون الضرائب الجديد على طريقة "بص العصفورة" محمود سعد: مرسي مرر قانون الضرائب الجديد على طريقة "بص العصفورة"

كتب : محمد عاشور منذ 16 دقيقة

انتقد الإعلامي محمود سعد، مشروع قانون الضرائب على الدخل الجديد، وقال إن هذا القانون ظالم ولا يحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير.

وأضاف سعد، خلال برنامجه "آخر النهار"، "أثناء انشغالنا بقضية الجنود المختطفين، صدق الرئيس على قانون الضرائب الجديد على طريقة بص العصفورة"، لافتا إلى أن الدولة لا توفر احتيجات المواطنين الأساسية من سولار وكهرباء، حتى تأخذ منهم الضرائب، موضحًا أن الضرائب تدفع ليقدم بها خدمات.

وقال سعد إن قانون الضرائب الجديد ساوى بين الموظف والمواطن البسيط وبين الأغنياء، منتقدا ما نص عليه القانون بتحصيل 5% ضريبة دخل على المواطنين الذين يحصلون على 10 آلاف جنيه سنويا.

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