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"نيوز بوكس" يستكمل عرض فعاليات الدورة الـ66 لمهرجان "كان"

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"نيوز بوكس" يستكمل عرض فعاليات الدورة الـ66 لمهرجان "كان" "نيوز بوكس" يستكمل عرض فعاليات الدورة الـ66 لمهرجان "كان"

كتب : خالد جمال منذ 20 دقيقة

تبدأ قناة الأفلام 2، اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، العرض الأول لبرنامج "نيوز بوكس"، حيث يستكمل البرنامج تغطية فعاليات الدورة الـ66 لمهرجان "كان" والتي تضم هذا العام حشدا كبيرا من ألمع وأهم نجوم هوليوود على السجادة الحمراء هذا العام، كما يكشف أسرار المناخ السيئ الذي يصاحب هذه الدورة.

كما يكشف البرنامج عن التواجد المصري والعربي ضمن فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى تفاصيل الاحتفالية التي قامت بها وزارة الثقافة الجزائرية في سوق المهرجان بالنجمة الكبيرة وردة، كما يقدم أيضا أناقات النجمات على السجادة الحمراء وسر إطلالات النجمة العالمية نيكول كيدمان وجين فوندا والنجمة الهندية أيشواريا راي.

بالإضافة إلى احتفال المهرجان في كلاسيكيات كان بفيلم La Grande Bouffe بعد مرور 40 عاما من عرضه في المهرجان، والكشف عن مشاركة السينما المكيسكية هذا العام، واحتفال جاستين تيمبرلاك بموسيقي الفولك الشعبية من خلال فيلمه Inside Llewyn Davis والذي يعرض في المسابقة الرسمية، ويكشف أيضا البرنامج عن الحضور القوي للنجم بينكو ديل تورو من خلال فيلمه Jimmy p، سر تواجد نجمة الأوسكار العالمية جنيفير لورانس على السجادة الحمراء أيضا لمهرجان كان وغيرها من التفاصيل واللقاءات مع النجوم، "News Box" برنامج أخباري مدته 25 دقيقة من إخراج وإعداد شريف هشام، والتعليق الصوتي لرانيا الفار.

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