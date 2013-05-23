مصرع رجل امن سعودى على يد معتقل بأحد السجون

اعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مقتل رجل امن ، في مواجهة مع إرهابى معتقل بسجن الطائف جنوب البلاد.

وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية في بيان له مساء اليوم بأنه “أثناء مبادرة رجال الأمن في سجن محافظة الطائف الخاضع لإدارة المباحث العامة في مباشرة حريق في أحد عنابر السجن، تعرض العريف عبدالمغني عواض جويبر الثبيتي لاعتداء مباغت من الموقوف بالسجن لعلاقته بجرائم الفئة الضالة فهد بكر محمد هوساوي، وذلك أثناء محاولة إنقاذه من الحريق، مما نتج عنه استشهاده”.

واضاف المتحدث “وقد اتضح أن الجاني فهد بكر هوساوي تعمد افتعال الحريق بهدف الهروب من السجن، كما باشرت الجهات المختصة في استكمال إجراءات الضبط الجنائي والتحقيق في الجريمة”.

أ ش أ