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محافظ السويس يجتمع مع عمال البتروكيماويات لإنهاء مشاكلهم

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محافظ السويس يجتمع مع عمال البتروكيماويات لإنهاء مشاكلهم محافظ السويس يجتمع مع عمال البتروكيماويات لإنهاء مشاكلهم

اللواء سمير عجلان محافظ السويس 

عقد اللواء سمير عجلان محافظ السويس لقاء مغلق مساء اليوم مع ممثلى عمال المقاولب شركة ” جولد ” للبتروكيماويات بالعين السخنة بعد قيامهم بغلق مقر الشركة لمدة 3 ايام ومنع دخول مسئولى الادارة لمطالبة بالتعيين .

من جانبهم قال العمال لـ ” ONA ” أنهم لم يصلوا الى اى حلول خلال لقاء المحافظ وانهم مستمرون فى اضرابهم وغلق الشركة وان المحافظ وعدهم فقط بمخاطبة الشركة لايجاد حل لهم وهو كلام مرسل ولم يحل لهم ازمتهم .

أكد العمال أنهم مستمرون حتى ايجاد حل لجميع مشاكلهم وتيين ابناء السويس بالشركة التى مازالت تحت الانشاء .

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أونا