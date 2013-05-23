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الرئيس السوري يشدد على ضرورة التمسك بمبادئ وقيم العروبة

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الرئيس السوري يشدد على ضرورة التمسك بمبادئ وقيم العروبة الرئيس السوري يشدد على ضرورة التمسك بمبادئ وقيم العروبة

كتب : الأناضول منذ 30 دقيقة

شدد الرئيس السوري بشار الأسد على ضرورة التمسك بالمبادئ والهوية العربية وقيم العروبة لمواجهة التحولات التي تشهدها الساحة العربية.

وأضاف الأسد، اليوم الخميس، خلال استقباله وفداً من الأحزاب والحركات السياسية التونسية برئاسة أمين عام حزب الثوابت التونسي، شكري بن سليمان هرماسي، أن بعض التونسيين "المغرّر بهم" للقتال في سوريا يمثلون أنفسهم فقط.

وتحدث الأسد عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين السوري والتونسي والتي "عبر عنها التونسيون بمسيراتهم الداعمة لصمود سوريا"، مشيرا إلى أن السوريين يقدّرون مواقف الشعب التونسي المتضامنة معهم و"ينظرون إلى بعض التونسيين المغرر بهم للقتال في سوريا بأنهم يمثلون أنفسهم فقط".

وأكد على أهمية دور الأحزاب والقوى القومية والوطنية في "مواجهة أصحاب الفكر المتطرف والتكفيري والمخططات الخارجية التي تستهدف الشعب العربي"، مشددا على ضرورة التمسك بالمبادئ والهوية العربية وقيم العروبة لمواجهة التحولات التي تشهدها الساحة العربية.

كان وزير الخارجية التونسي، عثمان غرندي، قد صرّح قبل 10 أن هناك ما يقدر بـ800 تونسي، يحاربون في الأراضي السورية، ضد قوات النظام السوري.

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