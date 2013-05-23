"الجبهة الشعبية" في تونس تمتثل لقرار منع تظاهراتها غير المرخصة

كتب : الأناضول منذ 21 دقيقة

قال الملحق الإعلامي بوزارة الداخلية التونسية لطفي الحيدوري، إن قوات الأمن منعت، أمس، 4 وقفات احتجاجية للجبهة الشعبية (تحالف أحزاب أقصى اليسار) لمخالفاتها الشروط القانونية لتنظيم التظاهرات في تونس.

وأضاف الحيدوري، في تصريح له، أن هذه الوقفات حاول أنصار الجبهة الشعبية تنظيمها في كل من محافظة قفصة (جنوب غرب) وجزيرة جربة (جنوب شرق) ومحافظتي المنستير وسوسة (ساحل –وسط)، وأقرّ الحيدوري أن "مناضلي الجبهة الشعبية قد امتثلوا لأوامر الشرطة بالتفرق لعدم قانونية الوقفات".

وشدّد الحيدوري على أن وزارة الداخلية مصممة على تطبيق القانون ومنع التظاهرات غير المرخص فيها.

وكانت الجبهة الشعبية قد دأبت على تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم أربعاء تطالب خلالها بالكشف عن قتلة القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد، الذي تم اغتياله يوم 6 فبراير الماضي بالعاصمة من قبل مجهولين.

وبعد أشهر من التغاضي عن تنظيم عديد التظاهرات غير المرخصة من قبل مختلف التنظيمات السياسية والجمعيات المدنية، غيرت الداخلية التونسية سياستها وقرّرت منع المؤتمر السنوي لتيار "أنصار الشريعة" (سلفي جهادي) يوم الأحد 19 مايو الحالي بمدينة القيروان وسيّرت تعزيزات أمنية كبيرة في المدينة حالت دون عقد المؤتمر.