رسميًا .. الإسماعيلي يتأهل لمرحلة التتويج بالممتاز بدون أن يلعب

رغم إنه لم يكن طرفًا في المباراة، فقد أعلنت نتيجة لقاء الداخلية واتحاد الشرطة بفوز الأول 2-0 في المرحلة 16 للدوري، انتقال الإسماعيلي رسميًا إلى مرحلة التتويج.

فتعثر الشرطة أوقف رصيده عند 19 نقطة في المركز الثالث وبفارق ثماني نقاط عن الإسماعيلي، وللفريق العسكري مباراتان فقط.

هذا يعني أن الإسماعيلي لم يعد بحاجة إلى حصد أي نقطة من مبارياته الثلاث المتبقية بالدوري، لأنه تأهل بالفعل إلى المرحلة النهائية.

وكان الزمالك قد حسم التأهل إلى مرحلة التتويج قبل أربع مراحل من نهاية مبارياته، ليرافقه الإسماعيلي بالبطاقة الثانية التي فرط فيها اتحاد الشرطة رسميا.

وتضم مرحلة التتويج بذلك الزمالك والإسماعيلي عن المجموعة الثانية، والأهلي عن المجموعة الأولى التي يتنافس فيها إنبي وسموحة على بطاقتها الثانية.

وتقام مرحلة التتويج بنظام دوري من دور واحد بين الفرق الأربعة.