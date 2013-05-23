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نواب الإخوان ينعون شهيد الشرطة بالبحيرة

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نواب الإخوان ينعون شهيد الشرطة بالبحيرة نواب الإخوان ينعون شهيد الشرطة بالبحيرة

نعى الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا للحرية والعدالة شهيد الشرطة بالبحيرة، والذى لقى مصرعه صباح اليوم فى مطاردة أمنية بمدينة دمنهور.

وأشاد حشمت، بتضحيات الشرطة من أجل ضبط الأمن، حيث طالبها بفرض هيبتها فى الشارع عن طريق حماية أفرادها والعمل على تطبيق القانون، والتحقيق فى كل البلاغات المقدمة إليهم من المواطنين ومطاردة العناصر الإجرامية.

من جانبه أعلن المهندس أسامة سليمان الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة فى بيان صحفى على تضامنه الكامل مع أسرة الشهيد حسن عبد الجيد حسن فى محنتهم وفى مصابهم الجلل، مطالباً القيادة السياسية فى البلاد أن تبذل قصارى جهدها فى اتخاذ قرارات تضرب بها بيد من حديد على كل من تُسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد.

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مصر 365