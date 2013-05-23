انتهاء امتحان الإعدادية والابتدائية بالإسماعيلية والاستعداد للدبلوم

أنهى اليوم الخميس طلاب الإسماعيلية بالمرحلتين الإعدادية والابتدائية الامتحانات فى مادة الدراسات الاجتماعية، حيث جاء الامتحان فى مستوى الطلاب المتوسط، ولم تكن هناك أى شكاوى من المادة على المستويين الابتدائى والإعدادى.

وفى الوقت نفسه أكد عادل عبد العظيم الشناوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن الاستعداد جار لبدء امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الإدارات السبع فى عدد 35 لجنة امتحانية، حيث قامت مديرية التربية والتعليم بتوقيع بروتوكول لتأمين امتحانات الدبلومات مع القوات المسلحة إلى جانب مديرية أمن الإسماعيلية، بتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة والاستراحات الخاصة بالملاحظين.

ويعقد شحتة إسماعيل وكيل المدرية اجتماعا اليوم مع رؤساء اللجان للتنسيق معهم والتعرف على مطالبهم قبل البدء فى مارثوان الدبلومات الفنية.

وقال شحتة إسماعيل إن مديرية التربية والتعليم، أجرت اتصالات مع مسئولى الأحياء والمدن والقرى للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالامتحانات وتهيئة الاستراحات الخاصة بالملاحظين وأبدى المسئولون استعدادهم لتوفير المياه والخبز وكافة احتياجات المراقبين، مشددا على ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين بشان عملية الامتحانات.