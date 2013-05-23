تجهيز طريق بمستشفى "جنوب الوادى" لمهبط طائرات لاستقبال حالات طارئة

قام الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم، بجولة للاطمئنان على سير العمل بالبوابة الخلفية لمستشفى الجامعة، وقرر تخصيص طريق من المستشفى إلى مهبط الطائرات لاستقبال الحالات الطارئة من المحافظات الأخرى على أن يبدأ العمل فى ذلك من صباح باكر.

واطمأن منصور على الطريق الداخلى الخاص بأبناء قنا، مؤكدا أن أزمة المواصلات التى كان يعانى منها المرضى قام اللواء عادل لبيب بحل هذه المشكلة، وأمر بتشغيل خط من داخل قنا إلى مستشفى الجامعة بقنا لتوفير الراحة لأبناء قنا.

من جانبه قال الدكتور على ربيع، مدير مستشفى الجهاز الهضمى والكبد، إن قسم الباطنة يعمل بكامل قوته بداخل المستشفى، وقسم القسطرة القلبية قام بإجراء أربع حالات من أبناء قنا، وأعلن عن مفاجأة طبية أخرى فى القريب العاجل باستخدام القسطرة فى علاج أمراض المخ والأعصاب.

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