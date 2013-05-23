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مركز النيل بالغردقة يناقش مشكلات المدرسة الفندقية

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مركز النيل بالغردقة يناقش مشكلات المدرسة الفندقية مركز النيل بالغردقة يناقش مشكلات المدرسة الفندقية

كتب : صلاح عبدالله منذ 28 دقيقة

أوصت حلقة نقاشية عقدها مركز النيل للإعلام بالغردقة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حول المدرسة الفندقية، بتشكيل لجنة للنظر في وضع بعض المشكلات التي تتعرض لها المدرسة منها:

المناهج وطبيعتها وإمكانية تطويرها.

إضافة أقسام جديدة للمدرسة وهو من متطلبات سوق العمل.

تطوير نظام العملي (التعليم المزدوج) بما يتناسب مع طبيعة الدراسة الفندقية.

شارك في الحلقة مدرسة جمال نظيم الفندقية والوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج والمجمع السياحي وبعض النقابات المهنية والسياحية والإدارة العامة للسياحة بالبحر الأحمر.

وصرحت نرمين أبو سريع مدير المجمع الإعلامي بالغردقة أن الحلقة جاءت في إطار اهتمام مراكز النيل بمحور السياحة التي هي النشاط الأساسي في محافظة البحر الأحمر.

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