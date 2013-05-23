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طب الجنين بالمؤتمر السنوى الـ 11 لأمراض النساء والتوليد بطب الأزهر

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طب الجنين بالمؤتمر السنوى الـ 11 لأمراض النساء والتوليد بطب الأزهر طب الجنين بالمؤتمر السنوى الـ 11 لأمراض النساء والتوليد بطب الأزهر

أكد الدكتور يحيى وفا أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب الأزهر نائب رئيس المؤتمر السنوى الـ 11 لأقسام أمراض النساء والتوليد بطب الأزهر أن المؤتمر يعقد فى الفترة من 23 : 24 من الشهر الجارى يشترك فيه جميع كليات طب النساء والتوليد ومعامل الباثلوجيا الإكلينيكية من جامعات المختلفة وكذلك كليات الشريعة ودار الإفتاء ومعاهد التمريض وكليات العلوم وكلية العلاج الطبيعى جامعة الأزهر والجمعية الملكية البريطانية ومستشفيات وزارة الصحة.

وقد تم مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالجديد فى التشخيص بالموجات فوق الصوتية وطب الجنين واستعمال الدوبلر الملون فى التنبؤ بحالة الجنين واستخدام الموجات فوق الصوتية فى تشخيص العيوب الخلقية فى الرحم باستخدام تقنيات جديدة.

وأشار إلى أن هناك موضوعات خاصة عن علاج العقم وأطفال الأنابيب وذلك عن طريق دراسة العوامل المساعدة على زيادة كفاءة التبويض وزيادة نسبة الحمل عن طريق بعض العقاقير الجديدة، حيث إن هناك أدوية جديدة تعمل على زيادة عدد البويضات وزيادة نسبة التصاق الجنين بجدار الرحم مثل عقار "أورجالتران" والذى يعمل على زيادة عدد البويضات وتحسين مواصفاتها وتقليل متلازمة الإفراط المرضى للتبويض.

وهناك أبحاث أخرى ستناقش استخدام الخلايا الجذعية فى علاج الفشل المبكر للمبيض وكذلك الغياب التام للحيوانات المنوية فى القذف.

وهناك جلسة كاملة عن تحديد نوع الجنين بالتقنيات المختلفة ويشارك فيها علماء الشريعة لتقرير مدى مشروعية ذلك.

حيث يمكن تحديد نوع الجنين من خلال أطفال الأنابيب فقط حيث يمكن نقل الأجنة الذكور أو الإناث فقط حسب رغبة الزوجين حيث يمكن معرفة نوع الجنين عن طريق دراسة وراثية لخلية من خلاياه بصبغها بصبغة فلورسنتية ومناظرتها بالميكروسكوب الفلوروسنتى لمعرفة نوع الجنين الذى يرغب الزوجين فيه.


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