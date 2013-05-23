النيابة تطالب بالسجن المؤبد لرئيس هيئة الأركان التركي الأسبق

كتب : أ ش أ منذ 23 دقيقة

سلم النائب العام التركي مصطفى بلجيلي لائحة اتهام بحق 111 مشتبها، منهم 27 معتقلون حاليا على ذمة قضية الانقلاب العسكري في عام 1997 واستهدف حكومة نجم الدين أربكان إلى نائب المدعي العام في العاصمة أنقرة مراد أسن للتوقيع عليها، تمهيدا لإرسالها إلى المحكمة الجنائية.

وبحسب نبأ أوردته صحيفة وطن، فإن لائحة الاتهام تتألف من 300 صفحة، وتتهم المشتبهين البالغ عددهم 111 شخصا بالسعي إلى الإطاحة بالحكومة عن طريق انقلاب عسكري، في مقدمتهم رئيس هيئة الأركان العامة في تلك الفترة إسماعيل حقي قره دايي، ونائبه الجنرال جفيك بير، والأمين العام لهيئة الأركان العامة أرول أوكاسناك، إلى جانب قائد الجيش الميداني الجنرال آتامان، وهو في الخدمة حاليا.

ويطالب النائب العام بلجيلي المحكمة الجنائية في أنقرة بإصدار قرار بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين، وستتخذ المحكمة قرارها في هذا الصدد خلال 15 يوما.