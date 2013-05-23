مرسي يستقبل رئيس الوزراء القطري.. ويبحثان الأزمة السورية

كتب : محمد عاشور منذ 29 دقيقة

استقبل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اليوم، بقصر الاتحادية في مصر الجديدة، الشيخ حمد بن جاسم آل ثان، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر.

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها، كما رحب الرئيس بما شهدته تلك العلاقات من نمو مُطرد منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة في مجالات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي.

وقد تطرقت المحادثات إلى الأزمة السورية، حيث اتفق الرئيس ورئيس وزراء قطر حول خطورة استمرار سقوط آلاف الضحايا في الصراع الذي ينذر بتفكك الدولة.

كما أكد الرئيس، من جانبه، أهمية توافق الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على تحقيق التسوية السلمية للأزمة السورية والدفع في هذا الاتجاه، من أجل إيقاف نزيف الدم السوري، والمحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ومنع التقسيم الطائفي للدولة، مرحبا بالمساعي الرامية إلى عقد مؤتمر جنيف2 لتسوية الأزمة، والذي يأتي استكمالا للجهود الإقليمية الدافعة في الاتجاه ذاته، خاصة المبادرة المصرية.