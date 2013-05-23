أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

مرسي يستقبل رئيس الوزراء القطري.. ويبحثان الأزمة السورية

Google+ Print
مرسي يستقبل رئيس الوزراء القطري.. ويبحثان الأزمة السورية مرسي يستقبل رئيس الوزراء القطري.. ويبحثان الأزمة السورية

كتب : محمد عاشور منذ 29 دقيقة

استقبل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اليوم، بقصر الاتحادية في الجديدة، الشيخ حمد بن جاسم آل ثان، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر.

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها، كما رحب الرئيس بما شهدته تلك العلاقات من نمو مُطرد منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة في مجالات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي.

وقد تطرقت المحادثات إلى الأزمة السورية، حيث اتفق الرئيس ورئيس وزراء قطر حول خطورة استمرار سقوط آلاف الضحايا في الصراع الذي ينذر بتفكك الدولة.

كما أكد الرئيس، من جانبه، أهمية توافق الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على تحقيق التسوية السلمية للأزمة السورية والدفع في هذا الاتجاه، من أجل إيقاف نزيف الدم السوري، والمحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ومنع التقسيم الطائفي للدولة، مرحبا بالمساعي الرامية إلى عقد مؤتمر جنيف2 لتسوية الأزمة، والذي يأتي استكمالا للجهود الإقليمية الدافعة في الاتجاه ذاته، خاصة المبادرة المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"