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بالصور: محمد منير يُشارك في جلسات بروفات Arab Idol

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بالصور: محمد منير يُشارك في جلسات بروفات Arab Idol بالصور: محمد منير يُشارك في جلسات بروفات Arab Idol

بعد أن قام الكينغ محمد منير بتسجيل لقاءات سابقة لنصح وإرشاد المشتركين في برنامج Arab Idol، أعلن الأسبوع الماضي أنّه سيكون هو ضيف البرنامج يوم الجمعة، على أن يحلّ الفنّان راغب علامة ضيفاً يوم السبت.
وقد قام راغب بنشر صورٍ تجمعه بالفنّان محمد منير خلال التحضير لبروفات يومي الجمعة والسبت، ما يُشكّل دليلاً على أنّ العلاقة التي تربط الفنّانين لا يسودها أيّ فتور، خلافاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام. كذلك قام راغب بنشر صوره على حسابه الخاصّ على "تويتر"، وهي تجمعه بمنير.
كذلك قامت النّجمة اللبنانيّة نانسي عجرم بنشر صورة لها ولراغب مع منير، خلال كواليس التحضير للبروفات، في وقت أعرب راغب عن تحضيره لمفاجأة يوم السبت، وهو قيامه بإهداء جمهوره أغنية جديدة.

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سيدتي