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أول ظهور لروبي مع الحرامي والعبيط

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أول ظهور لروبي مع الحرامي والعبيط أول ظهور لروبي مع الحرامي والعبيط

"الحرامي والعبيط" هو أحدث أفلام المنتج أحمد السبكي الذي عرض أمس وبهذه المناسبة أقيم عرض خاص حضره أبطال الفيلم خالد صالح وخالد الصاوي وكانت مفاجأة العرض في حضور الفنانة روبي بعد غياب سنوات عن حضور أي عروض خاصة لأفلامها مثل فيلم الشوق الذي عرض في مهرجان القاهرة وانتهاء بآخر أفلامها الحفلة مع أحمد عز. قررت روبي هذه المرة مفاجأة الجميع بحضور العرض الخاص لأحدث أفلامها الحرامي والعبيط حيث اكتشف الجميع وجودها بعد نهاية عرض الفيلم حيث كانت في قاعة أخرى غير القاعة التي تواجد بها أبطال العمل خالد صالح وخالد الصاوي وحضرت روبي بصحبة شقيقتها ميرهان والتقطت بعض الصور مع منتج العمل أحمد السبكي ثم غادرت السينما على الفور بدون أي حديث مع الصحافة أو القنوات الفضائية كما غادرت حتى قبل خروج بطلي العمل من القاعة .
الفنان خالد الصاوي رفض التسجيل مع أي قناة فضائية قبل مشاهدة الفيلم حيث خرج للصحفيين والإعلاميين واعتذر لهم وطلب منهم الانتظار بعد مشاهدة الفيلم وحرص هو وخالد صالح على التسجيل مع كل القنوات التي حضرت لتغطية الحدث.
يذكر أن الحرامي والعبيط من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد مصطفى.

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