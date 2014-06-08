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مهاجم كوستاريكا: مواجهة إيطاليا وإنجلترا؟ هم مجرد 11 لاعبا

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مهاجم كوستاريكا: مواجهة إيطاليا وإنجلترا؟ هم مجرد 11 لاعبا مهاجم كوستاريكا: مواجهة إيطاليا وإنجلترا؟ هم مجرد 11 لاعبا

أكد جويل كامبل مهاجم منتخب كوستاريكا أن منتخب بلاده يملك فرصة الصعود لدور الـ16 من كأس العالم على حساب إيطاليا وإنجلترا.

وتقع كوستاريكا في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات إيطاليا وإنجلترا وأوروجواي.

وتحدث المهاجم صاحب الـ21 عاما المعار من قبل أرسنال إلى أوليمبياكوس عن نجوم إنجلترا وإيطاليا، قائلًا: "نجوم إيطاليا وإنجلترا؟ لا يهمني ذلك".

وأوضح كامبل في تصريحات لشبكة " Calcio New" أن يلعب ضد منتخبات وليس ضد أفراد، " هم 11 لاعب ونحن كذلك، لدينا فرصة لفعل شيء".

وتفتتح كوستاريكا مبارياتها في المونديال أمام أوروجواي قبل أن تلتقي بإيطاليا، وتختم مبارياتها بمواجهة إنجلترا.

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