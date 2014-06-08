قائمة ' المحظوظين ' في المونديال

"مصائب قوم عند قوم فوائد".. مثل ينطبق على مجموعة من اللاعبين الذين يسافرون مع منتخبات بلادهم إلى البرازيل بعد أن حلوا محل زملاء لهم أصيبوا في اللحظات الأخيرة.

في السطور التالية يستعرض Filgoal.com "المحظوظين" في مونديال البرازيل.

المكسيك

أصيب ثنائي الوسط لويس مونتيس وخوان كارلوس ميدينا بعد اختياره في القائمة النهائية، ليبتسم الحظ للثنائي خافيير أكينو (فياريال الإسباني) وميجيل أنخيل بونسيه (تولوكا) اللذي حل بديلا له وسيشارك في المونديال.

هولندا

إصابة رافاييل فان دير فارت في العضلة الخلفية منحت الفرصة للاعب وسط أيندهوفن ذو الـ23 عاماً جورجينيو فيينالدام ليظهر في قائمة المنتخب البرتقالي النهائية.

كولومبيا

مدرب كولومبيا خوسيه بيكرمان اعتبر استبعاد نجمه الأول راداميل فالكاو بسبب عدم تعافيه نهائياً من إصابته بقطع في الرباط الصليبي أسوأ خبر تلقاه قبل المونديال، لكن المدرب الأرجنتيني وضع ثقته في مهاجم ريفر بليت تيوفيلو جوتيريز ليكون بديلاً لفالكاو في كأس العالم.

إيطاليا

ماركو بارولو.. ربما لا يعرف الكثيرون من محبي الأتزوري اسم لاعب وسط بارما، لكنه سيدافع عن قميص إيطاليا بعدما ضمه شيزاري برانديللي تعويضاً لإصابة ريكاردو مونتوليفو.

فرنسا

مباراة دولية وحيدة خاضها لاعب وسط مونبلييه ريمي كابيلا، لكنه وجد نفسه يرتدي قميص فرنسا رقم 7 بعد أن استدعاه ديدييه ديشامب بديلاً للمصاب الأبرز فرانك ريبيري.

كابيلا كان ثالث المحظوظين في تشكيلة فرنسا بعد حارس سانت إتيان ستيفان روفييه الذي حل محل حارس مارسيليا المصاب ستيف مانداندا، ولاعب وسط ساوثامبتون مورجان شنايدرلين الذي نال أول استدعاء دولي له بعد إصابة لاعب ليون كليمون جرينييه.

هندوراس

أرنولد بيرالتا كان عنصراً أساسياً في تشكيلة لويس فرناندو سواريز المدير الفني لإكوادور، لكن لاعب وسط رينجرز الأسكتلندي أصيب ليحل إيدر دلجادو لاعب ريال إسبانيا بديلاً له في المونديال.

ألمانيا

مثلت إصابة ماركو رويس في مباراة ألمانيا الودية الأخيرة أمام أرمينيا صدمة لمحبي المانشافت، لكنها كانت بمثابة مفاجأة سعيدة لمدافع سامبدوريا الإيطالي شكردان مصطافي بعد ان انضم اللاعب الألباني الأصل لتشكيلة ألمانيا في المونديال.

مصطافي كان ثاني المحظوظين الألمان بعد إيريك دورم الذي حجز مقعده كظهير أيسر بديلاً لزميله في بروسيا دورتموند المصاب مارسيل شميلزر.

بلجيكا

رغم كونه الحارس الثالث (بعد تيبو كورتوا وسيمون مينيوليه) إلا أن مجرد التواجد في كأس العالم والسفر للبرازيل يستحق. سامي بوسو حارس زولته فارجيم حل محل كوين كاستيلز في تشكيلة الشياطين الحمر بالمونديال.

روسيا

إصابة رومان شيروكوف بالتهاب في وتر أكيليس منحت الفرصة للاعب وسط روبين كازان بافيل موجيليفيتس ليكون ضمن تشكيلة فابيو كابيلو في كأس العالم.