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غريب: هناك من يستغل مرتضى لتخريب المنتخب

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غريب: هناك من يستغل مرتضى لتخريب المنتخب غريب: هناك من يستغل مرتضى لتخريب المنتخب

ألمح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب إلى وجود محاولة من البعض لإفساد مهمته مع "الفراعنة" بإثارة القلائل بينه ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال غريب عبر قناة CBC TWO: "علمت أن مرتضى اتهمني بفتح المعسكر لتفاوض الوكلاء مع بعض اللاعبين".

وتابع "أجريت اتصالا به، وأبلغته كيف أفعل ذلك وأحمد فتحي ليس مع في إنجلترا، وسافر إلى كوت ديفوار للمشاركة في مباراة سيوي سبورت".

وأضاف "للأسف هناك من يحاول استغلال رئيس نادي الزمالك لإثارة المشاكل وتخريب منتخب مصر، وإفساد ما أقوم به لإصلاح أحوال الفريق".

وأكمل "عملي أن أصلح ما حدث، الأمور تدهورت على مدار العامين الماضيين في المنتخب عقب رحيل حسن شحاتة".

وأوضح "خلال هذه الفترة لم يكن هناك عملية إحلال وتبديل، ووجدت الفريق بلا مهاجم صريح، ولكن نجحت في الوقوف على 70% من كيان المنتخب بعد وديات البوسنة وتشيلي وجامايكا".

منتخب مصر في عهد شوقي غريب فاز على البوسنة، وخسر أمام تشيلي وتعادل مع جامايكا.

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