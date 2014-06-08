النني: أتمنى الاعتزال في الأهلي

يتطلع محمد النني لاعب وسط بازل السويسري ومنتخب مصر للاعتزال داخل صفوف النادي الأهلي الذي بدأ به مشواره الكروي.

وقال النني لقناة CBC TWO: "أتطلع لاستكمال مشواري مع الاحتراف أطول فترة، ولكن أتمنى إنهاء مسيرتي في الأهلي لتحقيق أمنية والدتي".

وأضاف اللاعب الدولي: "أمي كانت تحلم قبل وفاتها، بأن تراني على شاشات التليفزيون بقميص النادي الأهلي، لذا أتطلع بقوة لتحقيق هذه الرغبة القديمة".

وكان محمد النني قضى 11 عامًا داخل صفوف فرق الناشئين بالقلعة الحمراء، قبل أن يرتدي قميص المقاولون العرب ببلوغه 15 عامًا.

ثم انطلق لعالم الاحتراف الأوروبي عبر بوابة بازل في يناير 2013.