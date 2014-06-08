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جعفر يفاضل بين الإسماعيلي والإفريقي التونسي

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جعفر يفاضل بين الإسماعيلي والإفريقي التونسي جعفر يفاضل بين الإسماعيلي والإفريقي التونسي

طلب أحمد جعفر مهاجم الزمالك من النادي الإسماعيلي مهلة لحسم أمر انتقاله للدراويش.

وعلم FilGoal.com من مصدر مسؤول في إدارة الإسماعيلي، أن جعفر منح الدراويش موافقة أولية على ارتداء ألوان الفريق.

وكشف جعفر عن تلقيه عرضا للانتقال إلى الإفريقي التونسي، وهو العرض الذي يفاضل بينه وعرض الإسماعيلي.

ويحاول الإسماعيلي الحصول على موافقة أحمد جعفر على الانضمام للدراويش بعد أن عرض مسؤولو الزمالك مبادلة اللاعب بصالح موسى.

وأكد اللاعب لمفاوضيه من الدراويش، أن رحيله عن الزمالك أصبح أمرا حتميا في ظل عدم استقرار علاقته مع المدير الفني للفريق أحمد حسام "ميدو".

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