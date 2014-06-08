النني: بدأت بـ60 جنيه في الشهر مع الأهلي

بدأ محمد النني مشواره مع كرة القدم براتب زهيد للغاية على مدار 11 عامًا قضاها داخل صفوف فرق الناشئين بالنادي الأهلي.

وقال النني لقناة CBC TWO: "بدأت مشواري في السادسة، وكنت أصغر لاعب انضم إلى صفوف النادي الأهلي، حيث كنت أركب القطار يوميًا من المحلة إلى القاهرة ثم أنتقل بالحافلة إلى فرع النادي بمدينة نصر".

وأضاف اللاعب الدولي "كنت أحضر التدريبات بصحبة والدتي، واليوم كان يبدأ من 4 فجرًا وأعود إلى المحلة 11 مساءً، وكان راتبي 60 جنيه في الشهر".

وأوضح "تدربت على أيدي عدة مدربين، مثل الخبير الألماني كروفر، بدر رجب، محمد السيد، محمد وهبة، قبل أن يقرر عادل عبدالرحمن وأحمد ماهر مدير قطاع الناشئين بالاستغناء عني مجانًا لإلغاء فرق الناشئين مواليد 1992، رغم أنني لم أجلس احتياطيًا طوال 11 عامًا".

وتابع "تركت الأهلي ببلوغي 15 عامًا، وتسببت ظروف أسرية في سفري إلى المحلة، وتعطيل انتقالي للزمالك بعد جلسة مع محمود سعد، قبل أن يعرض علي أحد أصدقائي اللعب للمقاولون العرب".

وأتم "تم تصعيدي للفريق الأول عبر محمد عامر بعد مفاضلة مع أحد زملائي في فريق الشباب".