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فرار 3 نزلاء من أحد السجون الكندية باستخدام مروحية

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تمكن 3 من نزلاء أحد السجون في مدينة «كويبك» الكندية من الفرار باستخدام طائرة مروحية.

وذكرت قناة «سي إن إن» الأمريكية، مساء الأحد، أن الشرطة الكندية بدأت عمليات بحث مكثفة عن الهاربين الذين تمكنوا من الفرار خلال عملية سريعة يمكن أن تتحول إلى فيلم سينمائى مثير.

وصرحت المتحدثة باسم السجن، آن ماثيو، أن عمليات البحث تركز في الوقت الراهن على العثور على المروحية التي استخدمت في الهرب، وذلك بعد أن هبطت في ساحة السجن وصعد إليها السجناء الـ3 في وقت قصير جدا.

وتعتبر هذه ثانى عملية فرار من السجون الكندية في غضون عام واحد، حيث تمكن نزيلان في سجن بمونتريال، خلال مارس 2013، من الاتفاق مع شركة سياحية لتأجير مروحية هبطت في فناء السجن، وصعد إليها النزيلان باستخدام كابلات، ولاذا بالفرار.

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