وزير التعاون الدولى يلتقى بفريق عمل مركز “فورورد سينكينج” بالقاهرة

التقى الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى اليوم بفريق عمل مركز “فورورد سينكينج” بالقاهرة، حيث استعرضا آخر التطورات الاقتصادية والسياسية فى مصر، وفى مقدمتها الوضع الاقتصادى والسياسى الداخلى، وآخر التطورات بالنسبة للتعاون مع صندوق النقد الدولى، وذلك فى إطار سعي الفريق لتبادل وجهات النظر المختلفة مع المسئولين المصريين فى الحكومة الجديدة.

وأكد دراج – خلال اللقاء اليوم الخميس عن أهمية التواصل مع كافة الأطراف التى تستهدف تنمية وتعزيز التعاون بين الثقافات والآراء المختلفة.

يشار إلى أن مركز “فورورد سينكينج” يعمل على دعم العملية السياسية فى الشرق الأوسط ودول أوروبا من خلال برامج المركز التى تنقسم إلى ثلاث برامج وهى مبادرة الشرق الأوسط، والتى تهتم بتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع الإسرائيلى الفلسطينى من خلال عقد حلقات نقاشية بين مختلف القوى السياسية والدينية من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

ويتمثل البرنامج الثاني فى مشروع “نيون” الذى يهدف إلى سد الفجوة بين السياسية العلمانية والأخرى ذات المرجعية الدينية، وأخيرا برنامج المملكة المتحدة الهادف إلى دمج المجتمع الإسلامى فى بريطانيا مع باقى القوى السياسية دون فقدان الهوية الإسلامية.

أ ش أ