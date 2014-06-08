الجالية المصرية بلبنان تحتفل بتنصيب السيسى رئيسًا لمصر

نظمت الجالية المصرية فى لبنان احتفالات اليوم أمام مقر السفارة بمناسبة تنصيب عبد الفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية.

ورفع المشاركون فى الاحتفال صور الرئيس السيسى والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ورقصوا على أنغام الأغانى الوطنية وخاصة أغنية "بشرة خير"، فيما أطلق عدد من المشاركين الألعاب النارية، وقام آخرون بتوزيع الحلوى والمشروبات.

وألقى عدد من المشاركين كلمات خطابية وأشعارًا فى حب مصر، وتعبيرًا عن تفاؤلهم بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشارك فى الاحتفال عدد من أعضاء السفارة، فى مقدمتهم قنصل مصر العام فى لبنان المستشار شريف البحراوى حيث قوبلوا بحفاوة من قبل أعضاء الجالية المصرية.

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