أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الجالية المصرية بلبنان تحتفل بتنصيب السيسى رئيسًا لمصر

Google+ Print
الجالية المصرية بلبنان تحتفل بتنصيب السيسى رئيسًا لمصر الجالية المصرية بلبنان تحتفل بتنصيب السيسى رئيسًا لمصر

نظمت الجالية المصرية فى لبنان احتفالات اليوم أمام مقر السفارة بمناسبة تنصيب عبد الفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية.

ورفع المشاركون فى الاحتفال صور الرئيس السيسى والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ورقصوا على أنغام الأغانى الوطنية وخاصة أغنية "بشرة خير"، فيما أطلق عدد من المشاركين الألعاب النارية، وقام آخرون بتوزيع الحلوى والمشروبات.

وألقى عدد من المشاركين كلمات خطابية وأشعارًا فى حب ، وتعبيرًا عن تفاؤلهم بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشارك فى الاحتفال عدد من أعضاء السفارة، فى مقدمتهم قنصل مصر العام فى لبنان المستشار شريف البحراوى حيث قوبلوا بحفاوة من قبل أعضاء الجالية المصرية.

موضوعات متعلقة..

بالفيديو..حصاد أهم يوم فى تاريخ مصر الحديث.."السيسى" يؤدى القسم رئيساً للبلاد ويوقع مع منصور وثيقة تسليم السلطة..21 طلقة مدفعية تستقبل "الرئيس" بـ"الاتحادية"..والميادين تحتفل بالأعلام والأغانى الوطنية

الرئيس السيسى يقيم مأدبة غداء للوفود المشاركة فى حفل تسلم السلطة

ننشر نص كلمة "السيسى" فى مراسم "تسليم وتسلم السلطة": رئاسة مصر شرف عظيم..ونجاح الثورات يتحقق بتنفيذ أهدافها.. الرئيس: سنختلف من أجل الوطن وليس عليه.. أقول لـ"منصور": كنت صبورا محبا للوطن

بالفيديو .. احتفالات على أنغام الأغانى الشعبية بتنصيب السيسى بالتحرير

ننشر نص كلمة عدلى منصور أثناء توقيع وثيقة تسليم السلطة: أتممنا استحقاقين وسنكمل خارطة الطريق.. وأشكر كل دولة ساندت إرادة الشعب المصرى.. الرئيس السابق لـ"السيسى": أثق فى نجاحك بتحقيق تطلعات المصريين
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png
عبد الفتاح السيسى يوقع وثيقه تسلم السلطه

ننشر نص وثيقة تسليم وتسلم السلطة من عدلى منصور إلى "السيسى"

الداعيه الاسلامى الحبيب على الجفرى

على الجفرى: اللهم وفق عبدك الفقير السيسى للقيام بحق الأمانة الثقيلة

الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بكلمته فى الاتحاديه

ننشر نص كلمة "السيسى" فى مراسم "تسليم وتسلم السلطة": رئاسة مصر شرف عظيم.. ونجاح الثورات يتحقق بتنفيذ أهدافها.. الرئيس: سنختلف من أجل الوطن وليس عليه.. أقول لـ"منصور": كنت صبورا حكيما محبا للوطن

عدلى منصور يدلى بكلمته فى قصر الاتحاديه

ننشر نص كلمة عدلى منصور عقب توقيع وثيقة تسليم السلطة: أتممنا استحقاقين وسنكمل خارطة الطريق.. وأشكر كل دولة ساندت إرادة الشعب المصرى.. الرئيس السابق لـ"السيسى": أثق فى نجاحك بتحقيق تطلعات المصريين

رونالدو

بالفيديو.. أهم 20 هدفًا غيرت التاريخ فى كأس العالم

اكثر المدن ازدحاما بالعالم

بالصور.. "بكين ومصر والبرازيل" الأكثر ازدحاما فى العالم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة