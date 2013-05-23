بالصور.. إصابة 3 طلاب فى انقلاب سيارة بترعة بالإسكندرية

اصيب صباح اليوم الخميس ثلاثه طلاب بالمعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية اصابات بالغه اثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها لذهابهم الي الامتحان في ترعة “افندينا” بامتداد مصطفي كامل طريق الاصلاح – المعمورة وذلك بسبب قيام المحافظه بعمليات اصلاح وكسور في وسط الطريق لعمل مشروع “مياة” بدون وضع اي ارشادات او علامات ارشادية حيث ان الطريق سريع ويعد من احد اهم مداخل الاسكندرية فتاتي السيارة مسرعة وتفاجيء بكسور في منتصف الطريق محاوله تفاديها فاما تسقط في الترعه او تنقلب بسبب الكتل الاسفلتيه بالطريق.

والجدير بالذكر شهد هذا الطريق في الاسبوعين الماضيين اكثر من حادث مروع اخر بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر ليلاً وبسبب عدم وجود اي علامات ارشادية من قبل الشركة التابعه لمحافظة الاسكندرية وتم تحرير محضر شرطة بقسم المنتزة ثان ضد مسئول الشركة لاهماله الجسيم الذي ادي للكثير من الحوادث.