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حكومة تونس تعتزم استخراج الغاز الصخري رغم معارضة نشطاء البيئة

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حكومة تونس تعتزم استخراج الغاز الصخري رغم معارضة نشطاء البيئة حكومة تونس تعتزم استخراج الغاز الصخري رغم معارضة نشطاء البيئة
خبراء بيئة يرفضون استخراج الغاز.. ويؤكدون: سيؤدي لتلويث المياه الجوفية

كتب : ا ف ب الخميس 23-05-2013 18:10

أعلن علي العريض رئيس التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، أن الحكومة عازمة على استخراج الغاز الصخري على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها نشطاء البيئة في البلاد.

وأشار العريض، في مؤتمر صحفي، إلى "مواصلة الاستكشاف والبحث عن غاز الشيست" في تونس.

وقال "بعد أن تم إنجاز كل الدراسات، واطلعنا على (تجارب) البلدان التي تستخرجه (الغاز الصخري)، إن شاء الله نقدم عليه".

وأوضح أن استخراج غاز الشيست سيكون أحد الحلول للحد من اعتماد تونس على توريد المحروقات.

وأضاف أن الدولة خصصت ضمن ميزانية العام الماضي 2.7 مليار دينار (حوالي 1.3 مليار يورو) لدعم الطاقة مقابل 500 مليون دينار (حوالي 250 مليون يورو) سنة 2010.

وفي 2012، أطلقت وسائل إعلام ونشطاء بيئة حملة ضد استخراج غاز الشيست من تونس، حذروا فيها من المخاطر البيئية والصحية لاستخراجه.

وقال هؤلاء إن استخراج غاز الشيست سيؤدي إلى استنزاف وتلويث المياه الجوفية في تونس، وسيتسبب في الإصابة بمرض السرطان.

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