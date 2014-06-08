بالصور .. مهرجان افتتتاح الأندية الصيفية بالتربية والتعليم بالوادي الجديد‎

شهد صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم وا​​ فريدة البرنس وكيل مديرية التربية والتعليم وا حسين ابو الطاهر مدير الادارة التعليمية بالخارجة ونجاتى حسن سيف الدين رئيس مجلس الاباء والامناء والمعلمين مهرجان افتتتاح الاندية الصيفية بالتربية والتعليم بمدرسة طة حسين للتعليم الاساسى بحى البستان بالخارجة.

وقال محمد شوقى عبود مدير ادارة مدرسة طه حسين بحى البستان بالخارجة بان المهرجان تضمن مجموعة من الفقرات الغنائية والاستعراضية بمشاركة طلاب المدرسة حيث تضمن ففرات فى الكارتية واستعراض لفنون اللعبة واستعراض لفرق كرة القدم المشاركة فى دورة كرة ىالقدم للبراعم والطلائع بحى البستان.

أكد وكيل وزارةالتربية والتعليم فى كلمه على افتتاح المدارس خلال اجازة صيف 2014 لممارسة الطلاب للانشطة الرياضية والثقافية والفنية واستغلال امكانات المدارس فى المكتبة والكمبيوتر والملاعب بمراكز المحافظة الخمسة.