غدا.. مهرجان رياضي "في حب مصر" ببورسعيد يشارك فيه إعلاميين ورياضيين

تم توجيه الدعوة إلى كل من "مجدي الجلاد وخالد الغندور وإبراهيم حجازي ومحمود معروف وكريم شحاتة وعصام شلتوت وجمال العاصي"

كتب : هبة صبيح الخميس 23-05-2013 16:57

يقام غدا، مهرجان "في حب مصر" على أرض بورسعيد، يشارك فيه عدد كبير من الإعلاميين والرياضين لنبذ الخلافات الرياضية بين الأندية، وتكريم رموز الرياضة والإعلام، ويستمر المهرجان على مدار يومين سيتم من خلاله زيارة قبور شهداء بورسعيد عقب صلاة الجمعة، والمعالم الأساسية للمحافظة، كما سيعقد دورة في كرة القدم بصالة الزهور "مبارك سابقا".

وأعلن طارق هاشم المتحدث الإعلامي للمهرجان، أن المهرجان سيضم جولة حرة في الأسواق التجارية، وتم توجيه الدعوة إلى "مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن"، والإعلاميين الرياضيين "خالد الغندور، وإبراهيم حجازي، ومحمود معروف، وكريم شحاتة، وعصام شلتوت، وجمال العاصي" وعدد من رؤساء القنوات المصرية والفضائية منهم "محسن نوح، وهشام رشاد، ومحمود بكر، وهشام فهمي، وعمر عبد الخالق".

كما تم توجيه الدعوة إلى جمعية قدامى الرياضيين في القاهرة والمنصورة والاتحاد السكندري والدراويش والسويس منهم "محمود أبو رجيلة، وعبد المنعم الحاج، ومصطفى رياض، ومحمود الخواجة، وجمال عبد الحميد، ونادر السيد، وأحمد الكأس، وهيثم فاروق، وسطوحي، وبدير يسري، وأحمد السيد التعلبي، والبابلي، والجارم، وشحتة، ومحسن خليفة.

يشرف على المهرجان، لجنة يشارك فيها قدامى لاعبي النادي المصري منهم الكابتن "حسام غويبة، وإبراهيم المصري، وأحمد حمليط".