“مستقبل وطن” بقنا‎ تنظم حفلا بمناسبة تنصيب السيسى رئيسا للبلاد

تنظم حملة مستقبل وطن بقنا ، مساء اليوم الأحد ، حفل بمناسبة تنصيب السيسى رئيسا رسميا لمصر بحضور مختلف الحركات السياسية والشعبية والقبائل العربية بميدان المحطة بمدينة قنا.

أكد فتحى الكنزى المتحدث الإعلامى للحملة أنة سيتم إقامة الحفل فى الثامنة من مساء اليوم بميدان المحطة للاحتفال بتنصيب المشير عبدالفتاح السيسى رئيس رسمي للبلاد.

وأشار الكنزي أنه تم التعاقد مع المنشد الدينى الشيخ أمين الدشناوى لإحياء الحفل ، موضحا أن الحفل سيتضمن تقديم عروض فنية وكورال شعبى لفرقة الفنون الشعبية وذلك بحضور أعضاء الحملة على مستوى الصعيد بالإضافة إلى أنه توجية الدعوة لجميع القبائل العربية بالمحافظة.