أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“مستقبل وطن” بقنا‎ تنظم حفلا بمناسبة تنصيب السيسى رئيسا للبلاد

Google+ Print
“مستقبل وطن” بقنا‎ تنظم حفلا بمناسبة تنصيب السيسى رئيسا للبلاد “مستقبل وطن” بقنا‎ تنظم حفلا بمناسبة تنصيب السيسى رئيسا للبلاد

المنشد الدينى الشيخ أمين الدشناوى

تنظم حملة مستقبل وطن بقنا ، مساء اليوم الأحد ، حفل بمناسبة تنصيب السيسى رئيسا رسميا لمصر بحضور مختلف الحركات السياسية والشعبية والقبائل العربية بميدان المحطة بمدينة قنا.

أكد فتحى الكنزى المتحدث الإعلامى للحملة أنة سيتم إقامة الحفل فى الثامنة من مساء اليوم بميدان المحطة للاحتفال بتنصيب المشير عبدالفتاح السيسى رئيس رسمي للبلاد.

وأشار الكنزي أنه تم التعاقد مع المنشد الدينى الشيخ أمين الدشناوى لإحياء الحفل ، موضحا أن الحفل سيتضمن تقديم عروض فنية وكورال شعبى لفرقة الفنون الشعبية وذلك بحضور أعضاء الحملة على مستوى الصعيد بالإضافة إلى أنه توجية الدعوة لجميع القبائل العربية بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا