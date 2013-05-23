أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

أهالي بيلا بكفر الشيخ يستمرون في قطع السكة الحديد بسبب انقطاع الكهرباء

Google+ Print
أهالي بيلا بكفر الشيخ يستمرون في قطع السكة الحديد بسبب انقطاع الكهرباء أهالي بيلا بكفر الشيخ يستمرون في قطع السكة الحديد بسبب انقطاع الكهرباء
ومأمور السكة الحديد يحاول إقناعهم بفتحه

كتب : كرم القرشى الخميس 23-05-2013 18:08

يستمر أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ، في قطع شريط السكة الحديد من أمام مزلقان أبو الصاوي، لأكثر من أربع ساعات؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة منذ الصباح، مما أدى لشلل القطارات بكفر الشيخ، والمتجهة إلى مدن الإسكندرية ودمهنور والمنصورة، فيما يحاول العميد فريد حماد، مأمور السكة الحديد بكفر الشيخ، من احتواء الأزمة وإقناع الأهالي بفتح الطريق، حيث احتجز الأهالي بعد ظهر اليوم، باحتجاز قطار الساعة الثانية رقم 814 والمتجه إلى دمنهور، وأشعلوا النيران بعرض الطريق، احتجاجا على قطع التيار الكهربائي الدائم بالمدينة.

يُذكر أن الأهالي أغلقوا مجلس المدينة، ظهر اليوم، واحتجزوا الموظفين بداخله، لنفس السبب، ثم اتجهوا لقطع شريط السكة الحديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم