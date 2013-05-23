أهالي بيلا بكفر الشيخ يستمرون في قطع السكة الحديد بسبب انقطاع الكهرباء

ومأمور السكة الحديد يحاول إقناعهم بفتحه

كتب : كرم القرشى الخميس 23-05-2013 18:08

يستمر أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ، في قطع شريط السكة الحديد من أمام مزلقان أبو الصاوي، لأكثر من أربع ساعات؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة منذ الصباح، مما أدى لشلل القطارات بكفر الشيخ، والمتجهة إلى مدن الإسكندرية ودمهنور والمنصورة، فيما يحاول العميد فريد حماد، مأمور السكة الحديد بكفر الشيخ، من احتواء الأزمة وإقناع الأهالي بفتح الطريق، حيث احتجز الأهالي بعد ظهر اليوم، باحتجاز قطار الساعة الثانية رقم 814 والمتجه إلى دمنهور، وأشعلوا النيران بعرض الطريق، احتجاجا على قطع التيار الكهربائي الدائم بالمدينة.

يُذكر أن الأهالي أغلقوا مجلس المدينة، ظهر اليوم، واحتجزوا الموظفين بداخله، لنفس السبب، ثم اتجهوا لقطع شريط السكة الحديد.