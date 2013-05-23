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شابي ينصح تياجو بالصبر في برشلونة

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شابي ينصح تياجو بالصبر في برشلونة شابي ينصح تياجو بالصبر في برشلونة

نصح لاعب وسط برشلونة تشابي هرنانديز، اليوم زميله في الفريق تياجو ألكانتارا بالتحلي بالصبر، في ظل تزايد التكهنات حول احتمال رحيله عن النادي الكتالوني نهاية الموسم.

وقال تشابي في تصريحات صحفية "تياجو لاعب غير عادي. اتفهم أنه يريد الأفضل لنفسه. الأمر بالنسبة لي كلفنا كثيرا، كان هناك لاعبين أمامي، ولكني انصحه بالتحلي بالصبر، لأن هنا جميع الظروف متاحة للفوز".

وأضاف أن بقاء تياجو في الفريق "يتوقف على النادي ويعتمد عليه كثيرا".

من ناحية أخرى، أكد تشابي أن يوما ما سيخرج لاعب يحل مكانه، قائلا "بلا شك، سيخرج (لاعب) آخر، بنفس المميزات قد يكون أفضل وأحسن. الحياة تستمر، والكل يتطور".

وأضاف "بالفعل، سيخرج لاعبون من النادي جيدون وأفضل مني".

ونال شابي اليوم جائزة البرسا للعب النظيف، خلال الموسم بسبب "سلوكه داخل وخارج اللعب وعلاقته مع زملائه ومعاملته مع منافسيه وتقديره للجماهير".

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