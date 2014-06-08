طوارئ بموانئ السويس بالتزامن مع تنصيب السيسي لرئاسة البلاد‎

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد والطوارئ مع بدء احتفال البلاد بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للبلاد .

قال عبد الرحيم مصطفي مدير العلاقات العامة والإعلام أن الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين حركة نقل الركاب و تداول البضائع بموانى البحر الأحمر ، موضحا أن اللواء بحرى حسن فلاح رئيس هيئة موانىء البحر الأحمرى أكد أن حركة الملاحة بموانيء البحر الأحمر تسير بصورة طبيعية مقدما هو والعاملين بالهيئة التهنئة لرئيس الجمهورية الجديدة متمنين له التوفيق.