فان جال يحدد لجيجز دوره الأساسي في مانشستر يونايتد

أ ش أ - طلب لويس فان جال المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد من مساعده ريان جيجز، لعب دورا أساسيا في منع إهدار المواهب التي يمتلكها النادي.

يأتي ذلك على خلفية إهدار الفريق خلال الفترة الأخيرة مجموعة من اللاعبين المميزين أمثال جيرارد بيكيه، وجويسيبي روسي، وبول بوجبا، والذين رحلوا عن أولد ترافورد وحققوا نجاحات كبيرة مع أنديتهم الأخرى.

وأكد فان جال على أن المهمة الأساسية لجيجز في الفترة القادمة ستتمثل في وقوفه كهمزة وصل بينه وفريق الناشئين تحت 21 عاما لضمان عدم إهدار أي موهبة أو تسللها من أولد ترافورد، وأن ينصحه بأسماء اللاعبين الذين يرى ضرورة تصعيدهم بالفعل إلى الفريق الأول.

ومن المعتقد أن المستفيد الأول من ذلك هو لاعب خط الوسط الشاب اندرياس بيريرا والذي لم يعد يتبق له في عقده مع أولد ترافورد سوى عام واحد فقط ويرغب في الرحيل عن النادي لأنه يشعر بأنه غير مطلوب فيه.