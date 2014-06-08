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اليوم.. آباء ورؤساء الكنائس المصرية يشاركون بحفل تنصيب السيسى

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اليوم.. آباء ورؤساء الكنائس المصرية يشاركون بحفل تنصيب السيسى اليوم.. آباء ورؤساء الكنائس المصرية يشاركون بحفل تنصيب السيسى

يحضر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أداء اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأحد، بالمحكمة الدستورية العليا.

ويشارك البابا بالاحتفالية التى ستُقَام بالقصر الرئاسى مساء الغد للاحتفال بتنصيب السيسى رئيسًا لمصر، ويشارك أيضا باحتفالية التنصيب باقى رؤساء الكنائس المصرية، منهم الأنبا إبراهيم أسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية، والمطران جورج بكر، النائب البطريركى العام لمصر والسودان للروم الكاثوليك.
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